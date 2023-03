LIVE Ginnastica artistica, Mondiali juniores 2023 in DIRETTA: Perotti e Gaddi per l’impresa da medaglia (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.08 Yamaguchi si ferma a 12.233 alla tavola. 18.06 Giulia Perotti subito convincente con 13.166 al volteggio. Prima di lei Nakamura si era fermata a 12.800. 18.05 INIZIA LA GARA! 18.05 L’ordine di rotazione al corpo libero: Zubkova, Viallat, Tudor, Degryse, Ajalla, Hang. 18.04 L’ordine di rotazione alla trave: Jiang, Abel, Devreker, Taylor, Charron, Pondart. 18.03 L’ordine di rotazione alle parallele: Masova, Tsaprailis, Escauriaza, Mainardi, Martin, Vanoaga. 18.02 L’ordine di rotazione al volteggio: Nakamura, Perotti, Yamaguchi, Gotthardt, Gaddi, Stassi. 18.00 Ginnaste in pedana. Inizia la presentazione alle giurie, poi i minuti di riscaldamento ai singoli attrezzi e la partenza della gara. Ci aspettano un paio d’ore di grande spettacolo. 17.55 Le ginnaste ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.08 Yamaguchi si ferma a 12.233 alla tavola. 18.06 Giuliasubito convincente con 13.166 al volteggio. Prima di lei Nakamura si era fermata a 12.800. 18.05 INIZIA LA GARA! 18.05 L’ordine di rotazione al corpo libero: Zubkova, Viallat, Tudor, Degryse, Ajalla, Hang. 18.04 L’ordine di rotazione alla trave: Jiang, Abel, Devreker, Taylor, Charron, Pondart. 18.03 L’ordine di rotazione alle parallele: Masova, Tsaprailis, Escauriaza, Mainardi, Martin, Vanoaga. 18.02 L’ordine di rotazione al volteggio: Nakamura,, Yamaguchi, Gotthardt,, Stassi. 18.00 Ginnaste in pedana. Inizia la presentazione alle giurie, poi i minuti di riscaldamento ai singoli attrezzi e la partenza della gara. Ci aspettano un paio d’ore di grande spettacolo. 17.55 Le ginnaste ...

