LIVE Ginnastica artistica, Mondiali juniores 2023 in DIRETTA: Caterina Gaddi in lotta per la medaglia all-around! (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.20 Si è conclusa la terza rotazione. La giapponese Haruka Nakamura è al comando con 38.899, tallonata dalla staunitense Jayla Hang (38.532) e dalla giapponese Sara Yamaguchi (38.466). Caterina Gaddi è quarta a 38.266: l’azzurra è in piena lotta per le medaglie! Alle sue spalle la tedesca Marlene Gotthardt (38.132), l’argentina Isabella Ajalla (37.199) e la francese Lilou Viallat (37.199). 19.20 Bel 12.766 di Giulia Perotti alla trave, potrà risalire la classifica ma è lontana dalle medaglie. 19.16 Bella trave di Giulia Perotti. Peccato per quell’errore alle parallele… 19.15 Nakamura imperiale! 13.266 per la giapponese alla trave, un punteggio quasi da senior. Alza l’asticella e si issa al comando con 38.899. 19.12 Hang vola alle parallele: eccellente 13.333 ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.20 Si è conclusa la terza rotazione. La giapponese Haruka Nakamura è al comando con 38.899, tallonata dalla staunitense Jayla Hang (38.532) e dalla giapponese Sara Yamaguchi (38.466).è quarta a 38.266: l’azzurra è in pienaper le medaglie! Alle sue spalle la tedesca Marlene Gotthardt (38.132), l’argentina Isabella Ajalla (37.199) e la francese Lilou Viallat (37.199). 19.20 Bel 12.766 di Giulia Perotti alla trave, potrà risalire la classifica ma è lontana dalle medaglie. 19.16 Bella trave di Giulia Perotti. Peccato per quell’errore alle parallele… 19.15 Nakamura imperiale! 13.266 per la giapponese alla trave, un punteggio quasi da senior. Alza l’asticella e si issa al comando con 38.899. 19.12 Hang vola alle parallele: eccellente 13.333 ...

