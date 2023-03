LIVE Ginnastica artistica, Mondiali juniores 2023 in DIRETTA: Caterina Gaddi e Giulia Perotti a caccia della medaglia! (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.52 Giulia Perotti ha 13 anni, è piemontese e si allena a Vercelli con Federica Gatti (che anni fa condusse Enus Mariani al trionfo continentale sul giro completo tra le juniores) ed Enrico Pozzo (grande veterano della Nazionale Italiana nel recente passato). 17.50 Caterina Gaddi ha 14 anni, è emiliana e si allena a Brescia presso l’Accademia Internazionale sotto gli occhi di Marco Campodonico ed Enrico Casella, dopo gli anni trascorsi alla Vis Academy di Sassuolo. 17.48 Giulia Perotti inizierà la propria avventura al volteggio, sarà la seconda a esibirsi dopo Haruka Nakamura. Partenza alla tavola anche per Caterina Gaddi, che si esibirà per ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.52ha 13 anni, è piemontese e si allena a Vercelli con Federica Gatti (che anni fa condusse Enus Mariani al trionfo continentale sul giro completo tra le) ed Enrico Pozzo (grande veteranoNazionale Italiana nel recente passato). 17.50ha 14 anni, è emiliana e si allena a Brescia presso l’Accademia Internazionale sotto gli occhi di Marco Campodonico ed Enrico Casella, dopo gli anni trascorsi alla Vis Academy di Sassuolo. 17.48inizierà la propria avventura al volteggio, sarà la seconda a esibirsi dopo Haruka Nakamura. Partenza alla tavola anche per, che si esibirà per ...

