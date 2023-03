LIVE F1, GP Australia 2023 in DIRETTA: via alla FP1! Ferrari lavora sul set-up (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.32 Inizia l’azione: Sainz, Ocon, Zhou, Piastri in pista con le hard; Albon, De Vries, Gasly con le medium. Sul tracciato anche Leclerc con le mescole dure. 03.31 Una sessione importante per definire gli assetti delle monoposto. 03.30 SI COMINCIA CON LA FP1!!! 03.29 18°C in aria e 31°C sull’asfalto. 03.28 2? al via di questa FP1 utile per trovare la messa a punto ideale. 03.25 Sono invece quattro i piloti in attività a vantare affermazioni all’Albert Park dove, incredibilmente, Lewis Hamilton ha raccolto “solo” 2 vittorie (2008, 2015). Poche per i suoi standard! Si conta inoltre 1 successo per Fernando Alonso (2006), Valtteri Bottas (2019) e Charles Leclerc (2022). 03.22 Il pilota più vincente in assoluto è ancora oggi Michael Schumacher, unico uomo capace di imporsi per 4 volte (2000, 2001, ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03.32 Inizia l’azione: Sainz, Ocon, Zhou, Piastri in pista con le hard; Albon, De Vries, Gasly con le medium. Sul tracciato anche Leclerc con le mescole dure. 03.31 Una sessione importante per definire gli assetti delle monoposto. 03.30 SI COMINCIA CON LA!! 03.29 18°C in aria e 31°C sull’asfalto. 03.28 2? al via di questa FP1 utile per trovare la messa a punto ideale. 03.25 Sono invece quattro i piloti in attività a vantare affermazioni all’Albert Park dove, incredibilmente, Lewis Hamilton ha raccolto “solo” 2 vittorie (2008, 2015). Poche per i suoi standard! Si conta inoltre 1 successo per Fernando Alonso (2006), Valtteri Bottas (2019) e Charles Leclerc (2022). 03.22 Il pilota più vincente in assoluto è ancora oggi Michael Schumacher, unico uomo capace di imporsi per 4 volte (2000, 2001, ...

