LIVE F1, GP Australia 2023 in DIRETTA: Verstappen il migliore della FP1, 5° Leclerc e 6° Sainz. Dalle 07.00 italiane la FP2 (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.31 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Max Verstappen Red Bull Racing1:18.790 4 2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.433 3 3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.503 5 4 Fernando ALONSO Aston Martin+0.527 45 Charles Leclerc Ferrari+0.588 3 6 Carlos Sainz Ferrari+0.715 3 7 Lando NORRIS McLaren+0.746 4 8 Pierre GASLY Alpine+0.856 3 9 George RUSSELL Mercedes+0.909 4 10 Lance STROLL Aston Martin+0.976 3 11 Alexander ALBON Williams+0.976 5 12 Oscar PIASTRI McLaren+0.987 4 13 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.016 3 14 Nyck DE VRIES AlphaTauri+1.143 3 15 Logan SARGEANT Williams– 5 16 Esteban OCON Alpine+1.385 3 17 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.609 2 18 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.629 5 19 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.779 4 20 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.357 3 04.30 BANDIERA A ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.31 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 MaxRed Bull Racing1:18.790 4 2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.433 3 3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.503 5 4 Fernando ALONSO Aston Martin+0.527 45 CharlesFerrari+0.588 3 6 CarlosFerrari+0.715 3 7 Lando NORRIS McLaren+0.746 4 8 Pierre GASLY Alpine+0.856 3 9 George RUSSELL Mercedes+0.909 4 10 Lance STROLL Aston Martin+0.976 3 11 Alexander ALBON Williams+0.976 5 12 Oscar PIASTRI McLaren+0.987 4 13 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.016 3 14 Nyck DE VRIES AlphaTauri+1.143 3 15 Logan SARGEANT Williams– 5 16 Esteban OCON Alpine+1.385 3 17 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.609 2 18 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.629 5 19 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.779 4 20 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.357 3 04.30 BANDIERA A ...

