LIVE F1, GP Australia 2023 in DIRETTA: Verstappen comanda la FP1, 4° Leclerc e 5° Sainz (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.24 Testacoda per Verstappen nel primo settore, mentre Sainz fa un buon primo giro di lancio in 1:23.062 nella simulazione del passo gara. 04.21 Alonso sta facendo una simulazione del passo gara in 1:23.815, mentre Sainz in pista con le gomme dure. 04.19 Verstappen sbaglia l'ingresso di curva-1 e abortisce questo tentativo. Le due Ferrari sono ferme ai box. 04.18 Verstappen, Hamilton, Norris, Bottas, Perez e Alonso tornano in pista e probabilmente si dedicheranno alla simulazione del passo gara. 04.15 In realtà la bandiera rossa era stata esposta per problemi al GPS. 04.14 Tutti i piloti ai box, magari in questi ultimi 16 minuti vedremo il long run. 04.11 Si torna a girare, dopo l'opera di pulitura della pista. 04.09 Di ...

