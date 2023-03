LIVE F1, GP Australia 2023 in DIRETTA: uno-due Red Bull, 3° Leclerc e 4° Sainz (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.00 Leclerc si porta in terza posizione a 0.588 da Leclerc a precedere Sainz. 03.59 Sainz migliora la sua prestazione e si porta in terza posizione a 0.897 da Verstappen. 03.58 Sainz esce con le soft, gomme morbide anche per Leclerc. 03.57 Red Bull, dunque, davanti a tutti con Verstappen che svetta con il crono di 1:18.790 con le soft a precedere Perez di 0.503 con le medie. Aston Martin bene con Stroll in terza posizione a 0.976, Alonso quinto a 0.990. 03.56 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:18.790 2 2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.503 2 3 Lance STROLL Aston Martin+0.976 1 4 Alexander ALBON Williams+0.976 3 5 ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.00si porta in terza posizione a 0.588 daa precedere. 03.59migliora la sua prestazione e si porta in terza posizione a 0.897 da Verstappen. 03.58esce con le soft, gomme morbide anche per. 03.57 Red, dunque, davanti a tutti con Verstappen che svetta con il crono di 1:18.790 con le soft a precedere Perez di 0.503 con le medie. Aston Martin bene con Stroll in terza posizione a 0.976, Alonso quinto a 0.990. 03.56 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Max VERSTAPPEN RedRacing1:18.790 2 2 Sergio PEREZ RedRacing+0.503 2 3 Lance STROLL Aston Martin+0.976 1 4 Alexander ALBON Williams+0.976 3 5 ...

