LIVE F1, GP Australia 2023 in DIRETTA: tutte le classifiche, Leclerc 2° con la Ferrari in FP2 (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE FP2 RISULTATI E CLASSIFICA FP2 LA CRONACA DELLA FP1 RISULTATI E CLASSIFICA FP1 08.08 A questo punto team e piloti si concentreranno sulla FP3 di domani per provare time attack e simulazione di passo gara, con asfalto che dovrebbe essere asciutto con temperature ancor più basse di oggi. Il venerdì di Melbourne si chiude qui. Grazie per la cortese attenzione, a domani! 08.06 Sessione anonima per le Mercedes che hanno trovato la pioggia quando iniziavano a spingere, mentre in condizioni di bagnato è stata soprattutto la McLaren a girare, con Piastri e Norris autori dei migliori tempi sul bagnato. 08.04 Si è chiusa, quindi, una FP2 pressoché interlocutoria. Dopo qualche giro con le gomme slick, la pioggia è arrivata e ha rovinato tutti i piani. Alonso ha fatto il vuoto con un interessante 1:18.887 ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE FP2 RISULTATI E CLASSIFICA FP2 LA CRONACA DELLA FP1 RISULTATI E CLASSIFICA FP1 08.08 A questo punto team e piloti si concentreranno sulla FP3 di domani per provare time attack e simulazione di passo gara, con asfalto che dovrebbe essere asciutto con temperature ancor più basse di oggi. Il venerdì di Melbourne si chiude qui. Grazie per la cortese attenzione, a domani! 08.06 Sessione anonima per le Mercedes che hanno trovato la pioggia quando iniziavano a spingere, mentre in condizioni di bagnato è stata soprattutto la McLaren a girare, con Piastri e Norris autori dei migliori tempi sul bagnato. 08.04 Si è chiusa, quindi, una FP2 pressoché interlocutoria. Dopo qualche giro con le gomme slick, la pioggia è arrivata e ha rovinato tutti i piani. Alonso ha fatto il vuoto con un interessante 1:18.887 ...

