LIVE F1, GP Australia 2023 in DIRETTA: si parte con la FP2, la pioggia minaccia l'Albert Park (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.06 Alonso si porta in seconda posizione a 49 millesimi da Sainz, mentre Verstappen procede a suon di parziali record e vola in vetta in 1:19.759 con 379 millesimi su Leclerc e 619 su Sainz 07.05 Sainz si lancia per il primo giro. Fa segnare i parziali record e chiude il suo tentativo in 1:20.378 con 2.245 su Stroll. Verstappen con medie, Perez soft. 07.03 Cielo coperto, 16° per quanto riguarda l'atmosfera e 26° sul tracciato. Condizioni davvero particolari in pista 07.02 Hamilton a sua volta con gomma hard, Alonso con medie, Stroll con hard, Leclerc con medie 07.01 Subito tutti in azione per provare a evitare il rischio poggia. Sainz con le medie, Russell con le Hard tra gli altri 07.00 SEMAFORO VERDE!!! SCATTA LA FP2 DEL GP D'Australia!!! 06.57 Pochi istanti e si parte!

