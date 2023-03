LIVE F1, GP Australia 2023 in DIRETTA: FP1 dalle 03.30, Ferrari in cerca di feeling a Melbourne (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.19 Per Oscar Piastri, questa sarà a tutti gli effetti la gara di casa. Il giovane pilota McLaren è nato infatti a Melbourne, proprio a poca distanza da Albert Park. Altri piloti Australiani che sono approdati prima di lui in Formula 1 sono, tra gli altri, Jack Brabham, Alan Jones, Tim Schenken, Mark Webber e Daniel Ricciardo. 03.16 Il Gran Premio d’Australia fa registrare forze sui pneumatici nella media e LIVElli contenuti di abrasione. Il nuovo layout inaugurato l’anno scorso, favorisce i sorpassi soprattutto nel secondo settore. Con un assetto della vettura che punta sulla trazione si può aiutare l’uscita dalle curve per poter avere maggiori chance di sorpasso sui brevi rettilinei del tracciato 03.13 Le strade del ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03.19 Per Oscar Piastri, questa sarà a tutti gli effetti la gara di casa. Il giovane pilota McLaren è nato infatti a, proprio a poca distanza da Albert Park. Altri pilotini che sono approdati prima di lui in Formula 1 sono, tra gli altri, Jack Brabham, Alan Jones, Tim Schenken, Mark Webber e Daniel Ricciardo. 03.16 Il Gran Premio d’fa registrare forze sui pneumatici nella media elli contenuti di abrasione. Il nuovo layout inaugurato l’anno scorso, favorisce i sorpassi soprattutto nel secondo settore. Con un assetto della vettura che punta sulla trazione si può aiutare l’uscitacurve per poter avere maggiori chance di sorpasso sui brevi rettilinei del tracciato 03.13 Le strade del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : LIVE F1, GP Australia 2023 in DIRETTA: FP1 dalle 03.30, Ferrari in cerca di feeling a Melbourne - - zazoomblog : LIVE F1 GP Australia 2023 in DIRETTA: prove libere nella notte Ferrari senza aggiornamenti - #Australia #DIRETTA:… - Formula1WM : Gli orari del gran premio dell'Australia 2023?? Segui la diretta LIVE sul nostro sito?? #F1 #F1News #f12023… - CircusFuno : DIRETTA | Gp Australia F1 2023: prove libere, qualifiche e gara [ Live Timing, Foto, Video ] - paoloangeloRF : GP Australia, la conferenza piloti in STREAMING -