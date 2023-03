LIVE F1 | GP Australia 2023 in DIRETTA | Alonso al comando davanti a Leclerc e Verstappen

Leggi su oasport

(Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.23 In un team radio di Ocon viene annunciata “pioggia forte” nei prossimi 10 minuti… 07.22 Un “dritto” di Norris in curva 1, e uno dinel T2 hanno fatto capire che la situazione in pista era peggiorata. 07.21 Aumentano le gocce di pioggia e i piloti preferiscono tornare ai box 07.20 Prosegue il lavoro solo di Magnussen e Bottas, appena uscito assieme a Ocon e Perez. Di nuovo in azione ancora, Norris e Stroll 07.18 Tutti di nuovo ai box, rimangono in azione i soli Sainz, Perez e Magnussen 07.17 Russell sale in quarta posizione a 785 millesimi da, mentre annuncia maggiore pioggia in questa momento, sembra nel T1 07.16 AGGIORNAMENTO TEMPI FP2 1 FernandoAston Martin1:18.887 12 Charles...