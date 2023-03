LIVE F1, GP Australia 2023 in DIRETTA: a breve la FP2, si lavorerà in vista di qualifiche e gara (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.57 Pochi istanti e si parte! Sale la tensione all’Albert Park di Melbourne! Temperature basse e cielo coperto. La pioggia è una minaccia, vedremo se si riuscirà a girare senza problemi 06.54 In casa Ferrari abbiamo visto Charles Leclerc chiudere a 588 millesimi dalla vetta, davanti a Carlos Sainz che accusa poco più di 7 decimi. Distacco ampio che la SF-23 non sembra essere in grado di colmare a LIVEllo di prestazioni 06.51 Alle spalle dell’olandese c’è grande bagarre. Sergio Perez, Mercedes, Aston Martin e Ferrari provano a sgomitare per avvicinarsi al campione del mondo che, per il momento, ha mandato un messaggio chiarissimo a tutti 06.50 Attenzione, il meteo ci mette lo zampino? Cielo coperto e qualche goccia di pioggia all’Albert Park. Vedremo come si svilupperà la situazione 06.48 Per ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA06.57 Pochi istanti e si parte! Sale la tensione all’Albert Park di Melbourne! Temperature basse e cielo coperto. La pioggia è una minaccia, vedremo se si riuscirà a girare senza problemi 06.54 In casa Ferrari abbiamo visto Charles Leclerc chiudere a 588 millesimi dalla vetta, davanti a Carlos Sainz che accusa poco più di 7 decimi. Distacco ampio che la SF-23 non sembra essere in grado di colmare allo di prestazioni 06.51 Alle spalle dell’olandese c’è grande bagarre. Sergio Perez, Mercedes, Aston Martin e Ferrari provano a sgomitare per avvicinarsi al campione del mondo che, per il momento, ha mandato un messaggio chiarissimo a tutti 06.50 Attenzione, il meteo ci mette lo zampino? Cielo coperto e qualche goccia di pioggia all’Albert Park. Vedremo come si svilupperà la situazione 06.48 Per ...

