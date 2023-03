Litiga con l’ex, poi arrivano i carabinieri. Arrestato “criminale” in libertà ad Ardea (Di venerdì 31 marzo 2023) Ardea – Le avrebbe impedito di entrare in casa. Una volta giunti sul posto i carabinieri della Tenenza di Ardea, avrebbe fatto finta di collaborare dando documenti falsi. Ma insospettiti, i militari hanno deciso di passare al fotosegnalamento, grazie al quale avrebbero scoperto la verà identità del soggetto. Protagonista della vicenda un 40enne nordafricano, Arrestato dai militari ad Ardea,gravemente indiziato del reato di falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità. l’ex compagna, tramite una denuncia al 112, avrebbe denunciato il fatto che l’uomo non la facesse salire a casa. L’uomo, una volta arrivati i militari, avrebbe deciso di collaborare dopo un iniziale tentennamento. Poiché era privo di documenti, i carabinieri, prima di procedere con ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 31 marzo 2023)– Le avrebbe impedito di entrare in casa. Una volta giunti sul posto idella Tenenza di, avrebbe fatto finta di collaborare dando documenti falsi. Ma insospettiti, i militari hanno deciso di passare al fotosegnalamento, grazie al quale avrebbero scoperto la verà identità del soggetto. Protagonista della vicenda un 40enne nordafricano,dai militari ad,gravemente indiziato del reato di falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità.compagna, tramite una denuncia al 112, avrebbe denunciato il fatto che l’uomo non la facesse salire a casa. L’uomo, una volta arrivati i militari, avrebbe deciso di collaborare dopo un iniziale tentennamento. Poiché era privo di documenti, i, prima di procedere con ...

