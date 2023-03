Lite tra padre e figlio in un locale di via Camozzi: interviene la Polizia (Di venerdì 31 marzo 2023) Bergamo. Una discussione familiare sfociata in un litigio violento: è successo poco dopo le 18 di venerdì (31 marzo) in un locale di via Camozzi, in pieno centro città a Bergamo. Protagonista della vicenda un trentenne e il padre di 69 anni. Il primo, in preda ai fumi dell’alcool, avrebbe perso la calma e avrebbe aggredito il genitore, che ha avuto la peggio. Sul posto si è reso necessario l’intervento della Polizia, che ha fermato il figlio, il quale rischia una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Sul posto è intervenuta anche l’ambulanza, chiamata dagli agenti della volante, in codice verde per soccorrere il sessantanovenne, che non ha riportato ferite gravi. Leggi su bergamonews (Di venerdì 31 marzo 2023) Bergamo. Una discussione familiare sfociata in un litigio violento: è successo poco dopo le 18 di venerdì (31 marzo) in undi via, in pieno centro città a Bergamo. Protagonista della vicenda un trentenne e ildi 69 anni. Il primo, in preda ai fumi dell’alcool, avrebbe perso la calma e avrebbe aggredito il genitore, che ha avuto la peggio. Sul posto si è reso necessario l’intervento della, che ha fermato il, il quale rischia una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Sul posto è intervenuta anche l’ambulanza, chiamata dagli agenti della volante, in codice verde per soccorrere il sessantanovenne, che non ha riportato ferite gravi.

