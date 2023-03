L’istituto ‘Rampone’ a Napoli tra Milot e l’inclusione

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito del progetto di Educazione Civica “I diritti civili attraverso le manifestazioni artistiche” rivolto al biennio dell’I.S. Rampone di Benevento, una tappa fondamentale è stato l’incontro dell’artistacon le classi 1D, 2C e 2D il 30/03/2023, in occasione dell’inaugurazione dell’installazione “Key of Today”, presso Piazza Mercato a. Il progetto presentato ed ideato dai docenti Verlingieri Katiuscia, Raffaele Esposito e Iuliano Rita, con la collaborazione in ambito artistico del Prof. Filargino Frusciante, mira all’apprendimento ed all’attuazione dei valori civici attraverso i messaggi veicolati dell’arte, l’introduzione di metodologie innovative ed ambienti di apprendimento virtuali. In occasione dell’inaugurazione dell’opera i ragazzi hanno incontrato l’artista albanese Alfred Mirashi in arte ...