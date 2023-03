Lionsgate+ chiude oggi in Italia

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 31 marzo 2023) AnnuncioFine della trasmissioni per. La piattaforma streaming, precedentemente conosciuta con il nome di Starzplay, si prepara infatti a dire addio ai suoi abbonati: quello di, venerdì 31 marzo 2023, è infatti l’ultimo giorno in cui il servizio sarà disponibile. Arrivata innel 2019, seppur lanciata negli Stati Uniti nel 2008, StarzPlay è stata resa fruibile principalmente attraverso le altre piattaforme streaming più conosciute: su Apple TV Channels da fine giugno 2019, su Rakuten TV da giugno 2020, su Prime Video Channels da novembre 2020 e, infine, tramite Mediaset Infinity da giugno 2021. Inoltre, era disponibile anche un’applicazione per iOS e Android. Il cambio del nome inè avvenuto, invece, a settembre 2022, quando si è scelto di differenziare ...