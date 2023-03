L’intelligenza artificiale mi ha spiegato la retorica del Ventennio E non mi sembra diversa da oggi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 marzo 2023) di Alessio Andreoli Francamente non mi preoccupa la signora Meloni con il suo sgangherato governo, anche se motivi per preoccuparsi per le scelte che vengono fatte, a mio parere, ce ne sono in abbondanza e c’è solo l’imbarazzo della scelta. Mi preoccupano gli italiani, i miei concittadini, e adesso provo a spiegare perché. Nei giorni scorsi mi sono dilettato ad interagire con il motore di ricerca “intelligente” Bing di Microsoft Edge a cui mi ero iscritto qualche tempo fa per poterlo, non appena disponibile, sperimentare. Naturalmente, come un bambino col giocattolino nuovo, mi sono divertito a fare diverse e contraddittorie domande; qua mi fermo nella descrizione del suo utilizzo, perché non è inerente alla mia preoccupazione. Durante questi voli pindarici, nel fare le domande più disparate per mettere alla prova l’AI/AS (non mi soffermo nemmeno sull’acronimo AS, lo spiegherò in un ...