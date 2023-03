L'intelligenza artificiale è davvero così pericolosa? Lo abbiamo chiesto a una delle massime esperte italiane (Di venerdì 31 marzo 2023) Dopo la lettera aperta sui rischi di sistemi com ChatGPT, abbiamo parlato con Rita Cucchiara, professore ordinario dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Ecco cosa ci ha detto Leggi su vanityfair (Di venerdì 31 marzo 2023) Dopo la lettera aperta sui rischi di sistemi com ChatGPT,parlato con Rita Cucchiara, professore ordinario dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Ecco cosa ci ha detto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Elon Musk lancia l'allarme sull'Intelligenza Artificiale: 'è un rischio per l'umanità'. Lettera aperta con altri 1.… - Adnkronos : Intelligenza artificiale: Musk e altri esperti chiedono pausa nello sviluppo, è un rischio per l'umanità .… - wireditalia : Invece di concentrarci sulle concrete problematiche poste dall’intelligenza artificiale preferiamo dare retta alle… - magicamirta : RT @CathVoicesITA: “Sappiamo che l’innovazione non si può fermare, ma questo è un caso eccezionale. Quello che sono in grado di fare queste… - StefaniaDePaoli : RT @Robertonuzzoam: 30 marzo 2023 PETIZIONE MONDIALE PER BLOCCARE LA 'INTELLIGENZA ARTIFICIALE' (DI CONSEGUENZA ANCHE L'IDENTITÀ DIGITALE)… -