Lingua italiana, Rampelli presenta la proposta di legge: "Basta parole straniere negli atti pubblici" (Di venerdì 31 marzo 2023) Una legge a tutela della Lingua italiana, che oggi, numeri alla mano, risulta messa a rischio da un uso eccessivo di «foresterismi». A presentarla è stato il vicepresidente della Camera e deputato di FdI, Fabio Rampelli, con lo scopo custodire e valorizzare la nostra Lingua madre, garantendone l'utilizzo nella fruizione di beni e di servizi, nell'informazione e nella comunicazione, nelle attività scolastiche e universitarie, nonché nei rapporti di lavoro e nelle strutture organizzative degli enti pubblici e privati. Il testo, che dà seguito legislativo a una battaglia storica di Rampelli, prevede anche delle sanzioni, con multe da 5mila a 100mila euro.

