L'inglese è la lingua straniera più studiata in Italia e in Europa alla primaria e alla secondaria: rapporto Eurydice (Di venerdì 31 marzo 2023) La lingua che si parla in un determinato paese fa parte della cultura e, in quanto tale, contribuisce pienamente alla costruzione dell'identità personale e collettiva. Le lingue sono strumenti sofisticati che consentono agli esseri umani di impegnarsi in relazioni significative e di rapportarsi con il mondo in generale. E' il tema affrontato nel rapporto Eurydice Key Data on Teaching Languages at School in Europe – 2023 Edition. L'articolo .

