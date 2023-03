Linea Verde Start | sabato 1° aprile puntata dedicata a Bergamo e Brescia con le imprese di Confartigianato

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 31 marzo 2023)saranno al centro del programma di Rai 1 “” realizzato in esclusiva cone condotto da Federico Quaranta, in onda1°alle ore 12, per scoprire la storia, la cultura e le eccellenze artigiane delle due città Capitali della cultura La trasmissione ha fatto tappa nella nostra provincia lo scorso 17 marzo con una visita all’Accademia Carrara, la pinacoteca bergamasca per eccellenza, dove, accolti dal direttore generale della Fondazione Giampietro Bonaldi, gli orafi di, guidati dalla rappresentante dell’Area Andreina Facchinetti e da Ivan Morotti vicepresidente di...