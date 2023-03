L' incriminazione di Trump irrompe nella corsa per le presidenziali Usa del 2024

(Di venerdì 31 marzo 2023) Alla fine è successo. La procura distrettuale di Manhattan ha incriminato Donaldin relazione al caso Stormy Daniels: si tratta del primo ex presidente americano a subire questa sorte. Le accuse non sono di pubblico dominio in questo momento, ma le reazioni non sono mancate. “Credo che questa caccia alle streghe si ritorcerà contro Joe Biden”, ha detto l'ex inquilino della Casa Bianca. “Il popolo americano capisce esattamente cosa stanno facendo qui i democratici di sinistra radicale. Tutti possono vederlo”, ha proseguito, mentre gran parte del Partito repubblicano ha già fatto quadrato attorno a lui. Al diretto interessato, che dovrebbe comparire in tribunale martedì, verrà probabilmente scattata una foto segnaletica e saranno prese le impronte digitali. È comunque verosimile che sarà lasciato in libertà dietro pagamento di una cauzione. Qualora dovesse finire ...

Il Gran Giurì del Tribunale di Manhattan ha votato per l'di Donald, accusato per il pagamento in nero di una pornostar, Stormy Daniels, che aveva minacciato nel 2016 di rivelare di aver fatto sesso con il tycoon. Il tycoon sarà il primo ...... il governatore della Florida Ron DeSantis , che ha chiarito come " la Florida non lo estraderà " perché l'di" è anti - americana " ed è un " abuso della legge per colpire un ......era stato soggetto a molte inchieste , ma aveva sempre evitato un'. Questa volta gli va male e chi lo ha visto in questi giorni nella sua residenza di Mar - a - Lago lo descrive ...

Il gran giurì incrimina Trump, prima volta per un ex presidente Usa Agenzia ANSA

