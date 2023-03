L’incriminazione di Trump accelera la condanna per Capitol Hill? (Di venerdì 31 marzo 2023) Il complesso sistema giuridico americano espone ancora una volta un uomo della Casa Bianca (ex, in questo caso) al paradosso: arrivare a condannare Trump per aver pagato in nero una pornostar e non per i fatti di Capitol Hill farebbe infatti cadere tutta la vicenda nel teatro dell’assurdo, ricordando tanto la condanna di Al Capone InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 31 marzo 2023) Il complesso sistema giuridico americano espone ancora una volta un uomo della Casa Bianca (ex, in questo caso) al paradosso: arrivare areper aver pagato in nero una pornostar e non per i fatti difarebbe infatti cadere tutta la vicenda nel teatro dell’assurdo, ricordando tanto ladi Al Capone InsideOver.

