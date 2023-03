L’inarrestabile Morandi annuncia Go Gianni Go! Estate 2023

(Di venerdì 31 marzo 2023) A meno di 24 ore dall`ultimo show del GoGo!nei Palasport, che ha animato tutto il mese di marzo a suon di musica e sold out,oggi i primi appuntamenti estivi: GoGo!, la tournée prodotta da Trident Music e in partenza a luglio, lo vedrà impegnato tutta l`con numerosi appuntamenti a cielo aperto nelle più suggestive venue d`Italia.Ad inaugurare il tour estivo sarà l`appuntamento a Senigallia (6 luglio @ Piazza Garibaldi), a cui seguiranno le date di Codroipo - UD (8 luglio @ Villa Manin), Brescia (10 luglio @ Arena Campo Marte), Parma (12 luglio @ Parco Ducale), La Spezia (14 luglio @ Piazza Europa), Ferrara (20 luglio @ Piazza Trento e Trieste), Piazzola - PD (22 luglio ...

...Garden e poi proseguire con nuove date per questo... Da domani è disponibile anche il vinile di Un Buon Inizio ,'... Da ''Allegria' travolgente dell'eterno ragazzo Giannial ...Gianniricorda Lucio Dalla e Lucio Battisti: ''Fatti ... Dalla aveva'argento vivo addosso, ed era abitato da una curiosità ... ed era abitato da una curiosità, nonché da un'...Gianni: non vede'ora di raggiungere e riabbracciare il suo affezionato pubblico. "Non mi è mai capitato di voler cambiare lavoro, mi è capitato di pensare che fosse finito ...