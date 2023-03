L’imprenditore bandito a vita da Ryanair, la lite con lo steward per il bagno: «Sei proprio uno str***» (Di venerdì 31 marzo 2023) Da frequent flyer a cliente sgradito. È la traiettoria della storia di cui è stato protagonista Carlo Chiaravalloti, imprenditore 59enne di Buccinasco, vicino a Milano, e titolare di due società di costruzione. L’imprenditore ha raccontato al Corriere della Sera un’esperienza piuttosto sgradevole vissuta prima di prendere il suo ultimo volo con Ryanair. «Dopo sette anni che viaggiavo con loro, sono stato bandito dai voli di Ryanair per aver chiesto di usare la toilette per motivi di salute. Mi hanno impedito di rientrare in Italia dalla Romania, con un biglietto già pagato», spiega Chiaravalloti. L’episodio risale al 21 marzo scorso, a bordo del volo FR3412 che parte alle 11.20 dall’aeroporto bergamasco di Orio al Serio e porta a Timisoara, in Romania. Un volo che, spiega il Corriere, L’imprenditore ... Leggi su open.online (Di venerdì 31 marzo 2023) Da frequent flyer a cliente sgradito. È la traiettoria della storia di cui è stato protagonista Carlo Chiaravalloti, imprenditore 59enne di Buccinasco, vicino a Milano, e titolare di due società di costruzione.ha raccontato al Corriere della Sera un’esperienza piuttosto sgradevole vissuta prima di prendere il suo ultimo volo con. «Dopo sette anni che viaggiavo con loro, sono statodai voli diper aver chiesto di usare la toilette per motivi di salute. Mi hanno impedito di rientrare in Italia dalla Romania, con un biglietto già pagato», spiega Chiaravalloti. L’episodio risale al 21 marzo scorso, a bordo del volo FR3412 che parte alle 11.20 dall’aeroporto bergamasco di Orio al Serio e porta a Timisoara, in Romania. Un volo che, spiega il Corriere,...

