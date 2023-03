Limatola | non discussi i punti proposti dalla minoranza | bagarre in aula

(Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – I consiglieri comunali didiMassimiliano Marotta, Giuseppe Alois, Giuseppe Di Piro e Diana Marotta credevano che finalmente era arrivato il momento per laone di due importanti problematiche tanto a cuore ai Limatolesi. La prima riguardante l’introduzione di agevolazione a favore dei contribuenti per la Ta.Ri. la tassa sui rifiuti, e la seconda concernente la modifica del regolamento comunale sui Mercatini di Natale, quest’ultimo punto richiesto addirittura il 17 ottobre 2022. Il consiglio era iniziato con la ratifica della nomina di un nuovo revisore dei conti poi la comunicazione, da parte della presidentessa del Consiglio Comunale prima e del Segretario Comunale, poi della mancanza dei pareri dei responsabili di servizio. Da qui la protesta di ...

... ha profuso nel tempo trascorso da quel tragico giorno, seminando il verbo dellaviolenza, ... Testimonial del "Paolino Day": Ciro, ex studente del liceo "Di Giacomo", conduttore ...... ha profuso nel tempo trascorso da quel tragico giorno, seminando il verbo dellaviolenza, ... Testimonial del 'Paolino Day': Ciro, ex studente del liceo 'Di Giacomo', conduttore radiofonico ......produttive di Ponte Valentino e la prima tappa della campagna di prevenzione realizzata a... Le personeeffettuavano più prevenzione per paura, quindi ora si deve recuperare quei mesi di ...

Metropolitan, Limatola: “non deve chiudere, no agli agli slogan dei ... NapoliTime | Eventi, Cultura, Personaggi, Politica

Il laboratorio agri-cosmetico Terre di Janara di Limatola della 26enne beneventana Iolanda Bernardo si è aggiudicato il primo premio ...Confindustria ed ASL ripropongono il modello di sinergia pubblico-privato nel campo sanitario, attraverso il progetto di promozione della Campagna di ...