Lilo & Stitch: l'esordiente Maia Kealoha interpreterà la piccola Lilo (Di venerdì 31 marzo 2023) Disney ha scelto Maia Kealoha, una giovanissima attrice esordiente, come protagonista della versione live-action di Lilo & Stitch. Sarà l'esordiente Maia Kealoha la giovane protagonista della nuova versione della storia di Lilo & Stitch che verrà diretta da Dean Fleischer Camp. Il progetto è in fase di sviluppo da alcuni anni ed è destinato alla piattaforma di streaming Disney+. La giovanissima Maia Kealoha avrà il ruolo di Lilo Pelekai nel film live-action di Lilo & Stitch e nel cast, con un ruolo di cui ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 31 marzo 2023) Disney ha scelto, una giovanissima attrice, come protagonista della versione live-action di. Sarà l'la giovane protagonista della nuova versione della storia diche verrà diretta da Dean Fleischer Camp. Il progetto è in fase di sviluppo da alcuni anni ed è destinato alla piattaforma di streaming Disney+. La giovanissimaavrà il ruolo diPelekai nel film live-action die nel cast, con un ruolo di cui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... oceanvisak : live action di lilo e stitch sto urlando fortissimo - annoyingsoul29 : LIVE ACTION DI LILO E STITCH MI AUGURO STIANO SCHERZANDO - bastiancvntrary : Lei tenera ok ma NON NE AVEVAMO BISOGNO Lilo e Stitch non si toccano - casinena_ : lei mini ma il LA di lilo e stitch anche no ?? è un capolavoro a cartone e stop - themoon_Lilo : RT @Rrahmanerica: Nelle mani di questi due, pazzesco -