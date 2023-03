L' ignoto è in agguato anche sui mercati Ma fino a un certo punto

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 31 marzo 2023) «Come sappiamo, ci sono i noti noti, le cose che sappiamo di sapere. Sappiamoche ci sono gli ignoti noti, che sarebbe a dire che sappiamo che ci sono cose che non sappiamo. Ma ci sonogli ignoti ignoti, le cose che non sappiamo di non sapere». Donald Rumsfeld con questo discorso, come sua abitudine complesso e contorto, pronunciato nel dicembre del 2002 voleva giustificare le intenzioni della guerra in Iraq dicendo che se le armi di distruzione di massa non erano state trovate non significava che non ci fossero. Rumsfeld non era un parvenu, fu il più giovane segretario della Difesa a 43 anni sotto la presidenza Ford, e il più anziano a 74 anni sotto la presidenza Bush, ed è a questo personaggio arguto e controverso e alla teoria degli “unknown unknowns” che Fugnoli, una delle mente più lucide di Piazza Affari, si aggrappa per giustificare ...