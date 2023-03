Lieto fine per Dora | l’ottantenne ricoverata in una RSA contro la sua volontà

Leggi su dilei

(Di venerdì 31 marzo 2023) Da giorni non si parlava che di lei, diPiarulli, un’anziana signora di 80 anni che era statain una RSAla sua. A portarla all’interno della residenza sanitaria assistenziale di Aulla, un piccolo comune in provincia di Massa-Carrara, non era stata sua figlia che, al contrario, si era opposta con tutte le sue forze a quella decisione, ma l’amministratore di sostegno. Sono stati quasi due i mesi di permanenza all’interno della struttura, un periodo durante il qualenon ha mai nascosto il suo malessere. “Voglio tornare a casa mia, qui non mi trovo bene”, ha raccontato la donna alla Nazione solo qualche giorno fa – “Non ho capito perché mi abbiano portato qui, ma certo io non ci volevo venire”. A a fare eco alle sue parole, anche la voce della figlia Anna Estdahl che, ...