Libri da leggere | i consigli di aprile 2023

"aprile dolce dormire" recita il proverbio, ma è anche il mese in cui sbocciano i fiori e il tepore del sole ci riscalda corpo e mente invogliandoci magari a leggere un buon libro immersi nella natura. Molte novità troveremo nelle librerie, pertanto andiamo a fare il nostro excursus editoriale come ogni mese. Il silenzio della luna di Antonietta Cecere, edizioni Photo Travel in uscita il primo giorno di aprile, è un libro introspettivo, dove l'autrice passa le notti a pensare a tutto ciò che è stato importante nella sua vita. Una sorta di ricerca di sé stessa. Una brava ragazza è morta di Holly Jackson edito da Rizzoli, in libreria il 4 aprile è l'ultimo capitolo della trilogia "Come uccidono le brave ragazze". Protagonista assoluta, la detective Pippa Fitz-Amobi sempre immersa in indagini difficili e minacce di ogni ...

