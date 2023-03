“L’ho dovuto fare”. Marco Masini, confessione choc su quel particolare del suo corpo (Di venerdì 31 marzo 2023) Marco Masini ha vinto il 40° Festival di Sanremo nella categoria Nuove proposte, quella che oggi è chiamata Giovani, con il brano Disperato, canzone scritta da Marco Masini, Giancarlo Bigazzi e Giuseppe Dati e presentata da Masini al Festival di Sanremo 1990. Il brano è arrivato primo nella categoria Nuove Proposte, permettendo al cantautore di partecipare l’anno successivo nella categoria Campioni. Nel 2001 lo stop alla musica, dopo aver denunciato atteggiamenti persecutori nei suoi confronti. Come per la collega Mia Martini, Marco Masini, è stato accusato da alcuni colleghi e operatori del settore di ‘portare sfortuna’. Di conseguenza la sua carriera è stata ostacolata. Leggi anche: “Io porto sfiga? Ecco la verità”. Il dramma eterno di ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 31 marzo 2023)ha vinto il 40° Festival di Sanremo nella categoria Nuove proposte,la che oggi è chiamata Giovani, con il brano Disperato, canzone scritta da, Giancarlo Bigazzi e Giuseppe Dati e presentata daal Festival di Sanremo 1990. Il brano è arrivato primo nella categoria Nuove Proposte, permettendo al cantautore di partecipare l’anno successivo nella categoria Campioni. Nel 2001 lo stop alla musica, dopo aver denunciato atteggiamenti persecutori nei suoi confronti. Come per la collega Mia Martini,, è stato accusato da alcuni colleghi e operatori del settore di ‘portare sfortuna’. Di conseguenza la sua carriera è stata ostacolata. Leggi anche: “Io porto sfiga? Ecco la verità”. Il dramma eterno di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... muschiopig : @samoasimy99 e se non sono quello che pensi tutto male? -) mi spiace mi hanno rifilato un virus che si trasmetteva… - alessia0899 : @Constan2892 @GrossoJulia @JuventusFCWomen @juventusfc Dici che potrebbe essere quello il motivo? ?? Comunque sono d… - italrry_ : @mandyinzland amo mi sa di no perché è da poco che ho dovuto rifarmi l’account, forse ci seguiamo con quello che ho… - Margher58959797 : @rulajebreal La Russa dice falsità storiche ma gli autori dell'attentato sapevano che i tedeschi avrebbero fatto un… - pillaiandrea : RT @dottorpax: @Phastidio Per essere chiari: lo studio inglese è legato ai mutamenti NHS, quindi utile come benchmark per il SSN. So bene c… -