L’ex enfant prodige di X Factor diventa mamma a 22 anni

(Di venerdì 31 marzo 2023) Era settembre del 2018 quando l’allora diciassettenne Martina Attili si presentò alle Audition di Xnumero 12 e stregò tutti con la sua voce – accompagnata unicamente da un pianoforte – e soprattutto con il testo di Cherofobia, brano inedito scritto da lei sulla paura della felicità. All’epoca i giudici del talent – Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Asia Argento (poi sostituita da Lodo Guenzi) – diedero quattro sì alla giovanissima cantautrice che venne eliminata nella semifinale, nonostante in tantissimi avessero puntato su di lei come papabile vincitrice.di XMartina Attilia 22A meno di cinquedal suo debutto a Xla oggi ventiduenne Martina ...

... alla soglia dei 60 anni, dopo una gioventù daterrible e ... La vigilia di Natale del 1999 ('anno del successo planetario di ...'epopea dell'sicario che torna in attività per vendicare'...... con Lorenzo Marino,prodige osannato dalla critica con ... E se'amore si chiama Silvia (un'ottima ed empatica Sara ... Undonnaiolo avvizzito, che si illude di ritornare sotto la dolce ala ...prodige spagnolo potrebbe abbattere qualsiasi record, ... spiega come dal primo istante il cui'ha visto, ha capito di ... proprio come Antonio ha fatto con me", dicenumero 1 del mondo. "...