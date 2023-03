L’est Europa chiede aiuto alle Big Tech contro le guerre ibridi dei regimi

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 31 marzo 2023) Cari amministratori delegati di Big, vi scriviamo con un senso di urgenza e per invitarvi ad agire. Le democrazie di tutto il mondo stanno combattendola disinformazione che mina la nostra pace e stabilità, e abbiamo bisogno del vostro sostegno per uscirne vincitori. Le piattaforme tecnologiche come le vostre sono diventate campi di battaglia virtuali e le potenze straniere ostili le stanno usando per diffondere false narrazioni che contraddicono i resoconti delle testate giornalistiche basati sui fatti. La disinformazione è una delle loro armi più importanti e di vasta portata. Crea e diffonde false narrazioni per promuovere strategicamente obiettivi malevoli. La Moldavia è stata in prima linea nella guerra dell’informazione sin dalla brutale invasione dell’Ucraina da parte della Russia, sua vicina di casa. Tuttavia, anche tutti i nostri ...