L’esercito israeliano ha lanciato lacrimogeni in campo durante la finale Coppa di Palestina (Video) (Di venerdì 31 marzo 2023) Secondo l’agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa, L’esercito israeliano avrebbe interrotto una partita di calcio, la finale di Coppa di Palestina, lanciando lacrimogeni in campo. A riportare la notizia è il quotidiano sportivo Marca che richiama l’agenzia palestinese. Tutto è successo nella città di Al Ram, nella Gerusalemme est, mentre in campo giocavano la finale il Markaz Balatah e il Jabal Al Mukaber, le forze israeliane hanno preso d’assalto il perimetro dello stadio e hanno lanciato gas lacrimogeni sul campo. Tens of Palestinians suffocated from Israeli tear gas in Alram, E Jerusalem. Israeli forces threw tear gas at Faisal Husseini fotball stadium while Balata FC was the ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 31 marzo 2023) Secondo l’agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa,avrebbe interrotto una partita di calcio, ladidi, lanciandoin. A riportare la notizia è il quotidiano sportivo Marca che richiama l’agenzia palestinese. Tutto è successo nella città di Al Ram, nella Gerusalemme est, mentre ingiocavano lail Markaz Balatah e il Jabal Al Mukaber, le forze israeliane hanno preso d’assalto il perimetro dello stadio e hannogassul. Tens of Palestinians suffocated from Israeli tear gas in Alram, E Jerusalem. Israeli forces threw tear gas at Faisal Husseini fotball stadium while Balata FC was the ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mimmo2607 : RT @napolista: L’esercito israeliano ha lanciato lacrimogeni in campo durante la finale Coppa di Palestina (Video) La Mezzaluna Rossa ha c… - napolista : L’esercito israeliano ha lanciato lacrimogeni in campo durante la finale Coppa di Palestina (Video) La Mezzaluna R… - simoventurini1 : RT @JohannesBuckler: Nel 2018, dal 1° aprile al 28 maggio, sono a Gaza, per assistere tutti i feriti degli scontri tra palestinesi ed eserc… - ESguazzacolombo : @putino Ma quando gli USA finanziano l'esercito Israeliano non protestano mica. - cinziapalcani : RT @JohannesBuckler: Nel 2018, dal 1° aprile al 28 maggio, sono a Gaza, per assistere tutti i feriti degli scontri tra palestinesi ed eserc… -