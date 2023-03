L'Eredità, chi è Aurora: età, cognome, cosa fa nella vita e passioni (Di venerdì 31 marzo 2023) Tra i tanti campioni emersi in questa edizione 2022/2023 de L'Eredità non può mancare all'appello la giovanissima Aurora. Arrivata al cospetto di Flavio Insinna sul finire del mese di marzo, la ragazza ha portato una ventata di freschezza all'interno del game show di mamma Rai, insieme all'altro campione con portafogli Giacomo. Preparata, dolce e amante degli animali, puntata dopo puntata il conduttore ha svelato sempre più dettagli che la riguardano. Intanto Aurora è riuscita a raggiungere abbastanza volte la Ghigliottina. Chi è Aurora de L'Eredità 2023? cognome e cosa fa nella vita Aurora Signoretto, questo è il nome completo della giovane campionessa che viene dal Veneto, precisamente da Verona. Ha 19 anni ed è una ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 31 marzo 2023) Tra i tanti campioni emersi in questa edizione 2022/2023 de L'non può mancare all'appello la giovanissima. Arrivata al cospetto di Flavio Insinna sul finire del mese di marzo, la ragazza ha portato una ventata di freschezza all'interno del game show di mamma Rai, insieme all'altro campione con portafogli Giacomo. Preparata, dolce e amante degli animali, puntata dopo puntata il conduttore ha svelato sempre più dettagli che la riguardano. Intantoè riuscita a raggiungere abbastanza volte la Ghigliottina. Chi ède L'2023?faSignoretto, questo è il nome completo della giovane campionessa che viene dal Veneto, precisamente da Verona. Ha 19 anni ed è una ...

