Leonardo Sandri chi è il cardinale sostituto di Papa Francesco | età | origini | biografia

(Di venerdì 31 marzo 2023)chi è ildisi sta riprendendo dopo l’infezione ai polmoni che lo ha colpito nei giorni scorsi e che lo hanno costretto a ricoverarsi all’Ospedale Gemelli di Roma. Purtroppo, lo sfortunato evento è avvenuto a poche ore dalla celebrazione della Pasqua 2023 e dei riti che la precedono, come la via Crucis e la Domenica delle Palme. Che misure ha adottato la Chiesa Cattolica in assenza di? Sarà ililscelto di Bergoglio per la celebrazione della via Crucis al Colosseo e della Messa della Domenica delle Palme a Piazza San Pietro. ...

Il cardinale, sottodecano del Collegio cardinalizio, celebrerà all'altare, come disposto dall'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice guidato da monsignor Diego ...Un cardinale in affiancamento per ogni celebrazione Se dopodomani, Domenica delle Palme, sarà il cardinale, vicedecano del collegio cardinalizio , ad affiancare il Papa come ...Per domenica prossima, in occasione delle Palme, è pronto il cardinale. Dovrebbe essere lui a presiedere la celebrazione al posto del Papa.

Il Vaticano ha predisposto un piano per le celebrazioni dei riti della Settimana Santa RaiNews

Notte tranquilla nell'appartamento al decimo piano del Policlinico Universitario Agostino Gemelli, dove da mercoledì pomeriggio papa Francesco è ricoverato a causa di una "bronchite su base infettiva" ...Il cardinale Leonardo Sandri, sottodecano del Collegio cardinalizio, celebrerà all’altare, come disposto dall’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice guidato da monsignor Diego ...