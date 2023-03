Lega Serie A, Casini: “Fondi? Il consiglio cercherá un financial advisor per approfondimento proposte” (Di venerdì 31 marzo 2023) Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, ha parlaro al termine dell’Assemblea odierna: “Sulla manifestazione d’interesse da parte degli investitori di private equity è stato incaricato il consiglio di trovare un financial advisor per un approFondimento di queste proposte. Finanziamento o private equity? Si valuteranno tutte, c’è chi propende per l’una e chi per l’altra. Per il canale radio, c’è stata una discussione e si è deciso di completare l’istruttoria per poi tornare in assemblea. Ci sono state delle offerte che comunque sono da approFondire. C’è chi è più convinto chi meno. Anche alla luce di come sarà il bando si tornerà in assemblea”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 31 marzo 2023) Il presidente dellaA Lorenzo, ha parlaro al termine dell’Assemblea odierna: “Sulla manifestazione d’interesse da parte degli investitori di private equity è stato incaricato ildi trovare unper un appromento di queste. Finanziamento o private equity? Si valuteranno tutte, c’è chi propende per l’una e chi per l’altra. Per il canale radio, c’è stata una discussione e si è deciso di completare l’istruttoria per poi tornare in assemblea. Ci sono state delle offerte che comunque sono da approre. C’è chi è più convinto chi meno. Anche alla luce di come sarà il bando si tornerà in assemblea”. SportFace.

