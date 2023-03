Lecce-Napoli, in vendita i biglietti per il settore ospiti dello stadio (Di venerdì 31 marzo 2023) Il Napoli ha aperto la vendita dei biglietti per Lecce- Napoli e ha comunicato le tempistiche e i prezzi per la vendita dei tagliandi riferiti alla 29a giornata di Serie A in programma venerdì 7 aprile alle ore 19:00 allo stadio comunale “Ettore Giardiniero” di Lecce. La vendita dei biglietti per lo stadio riguarda esclusivamente il settore ospiti dello stadio ed è riservata ai soli residenti nella Regione Campania solo se titolari di tessera di fidelizzazione degli club azzurro. Anche in questo caso non è consentito la cedibilità del tagliando, in altre parole il biglietto non può essere trasferito ad altre persone. La ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 31 marzo 2023) Ilha aperto ladeipere ha comunicato le tempistiche e i prezzi per ladei tagliandi riferiti alla 29a giornata di Serie A in programma venerdì 7 aprile alle ore 19:00 allocomunale “Ettore Giardiniero” di. Ladeiper loriguarda esclusivamente iled è riservata ai soli residenti nella Regione Campania solo se titolari di tessera di fidelizzazione degli club azzurro. Anche in questo caso non è consentito la cedibilità del tagliando, in altre parole il biglietto non può essere trasferito ad altre persone. La ...

