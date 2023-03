Lecce | Gendrey | «Vorrei segnare di più | su Umtiti…»

(Di venerdì 31 marzo 2023) Le parole di Valentin, terzino francese di proprietà del, sulla stagione dei giallorossi in Serie A Valentinha parlato delin conferenza stampa. PAROLE – «Stiamo lavorando al massimo: siamo concentrati al massimo per il match di Empoli. Bisogna evitare di commettere errori e rimanere concentrati su tutte le fasi di gioco. Umtiti? Per noi è un punto di riferimento importante, ma abbiamo anche altri giocatori che hanno fatto bene. Sicuramente Samuel è importante, ma non sono preoccupato. Bisogna lavorare tanto: siamo reduci da quattro sconfitte consecutive. Primo obiettivo è il clean-sheet: sarebbe troppo importante riuscirci. Poi mi piacerebbe fare assist o gol: sarei contento. Ma penso solo alla salvezza». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Lecce, Gendrey: “Lavoro per salvezza e Nazionale. Vorrei fare gol o assist” ItaSportPress

L’Empoli ha 28 punti e il Lecce 27, la zona retrocessione è distante ma, per acquisire maggiore serenità bisogna tornare immediatamente al successo. Il terzino, Valentin Gendrey, ritornato in Puglia ...Intervenuto in conferenza stampa il calciatore del Lecce Valentin Gendrey ha fatto un bilancio della stagione in maglia giallorossa che lo vede protagonista di buone prestazioni. Gendrey ha parlato ...