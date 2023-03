Le visioni atipiche di Jutta Wenth | tra Iperrealismo e Surrealismo per esplorare le molteplici possibilità dell’esistenza

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 31 marzo 2023) Osservare tutto ciò che circonda la quotidianità fa parte dell’arte in sé, in particolar modo del periodo contemporaneo in cui il creativo ha bisogno di interrogarsi, esprimersi, ascoltarsi e interpretare quanto inevitabilmente contraddistingue il vivere attuale e che si manifesta nella ripetitività della routine, almeno fino a quando, appunto, tutto non viene narrato con uno sguardo nuovo, critico ma anche analitico. L’approccio pittorico può variare sulla base della scelta personale di ciascun artista, dunque dalla completa e totale indefinitezza si può passare alla più precisa riproduzione della realtà, ma in ogni caso il lavoro espressivo di ciascuno apre uno spiraglio su un’attualità che mai come nel presente ha bisogno di essere filtrata e soggettivizzata. La protagonista di oggi si esprime attraverso uno stile chiaro, manifesto dal punto di vista figurativo, ma poi si sposta a ...