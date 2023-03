Le verità nascoste: Michelle Pfeiffer, mattatrice "pazza" (Di venerdì 31 marzo 2023) LE VERITA' nascoste Sky cinema suspense ore 22.50 con Michelle Pfeiffer, Harrison Ford e Diana Scarwid. Regia di Robert Zemeckis. Produzione USA 2000. Durata: 2 ore LA TRAMA Una casalinga , candidata a essere disperata, rimasta provvisoriamente sola in casa (la figlia è al college, il marito è spesso assente) si mette a fantasticare oltre il dovuto. Si convince che il rapporto litigiosissimo dei vicini di casa s'è concluso con un uxoricidio. La donna è sparita e ora forse è tornata a mò di fantasma per tormentare il marito. In realtà la vicina è viva e vegeta, ma uno spettro s'aggira veramente da quelle parti e riguarda un fatto misterioso avvenuto anni prima e che la casalinga , ormai veramente disperata, aveva rimosso dalla memoria. PERCHE' VEDERLO Perché è un bel thriller come quelli di una volta ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) LE VERITA'Sky cinema suspense ore 22.50 con, Harrison Ford e Diana Scarwid. Regia di Robert Zemeckis. Produzione USA 2000. Durata: 2 ore LA TRAMA Una casalinga , candidata a essere disperata, rimasta provvisoriamente sola in casa (la figlia è al college, il marito è spesso assente) si mette a fantasticare oltre il dovuto. Si convince che il rapporto litigiosissimo dei vicini di casa s'è concluso con un uxoricidio. La donna è sparita e ora forse è tornata a mò di fantasma per tormentare il marito. In realtà la vicina è viva e vegeta, ma uno spettro s'aggira veramente da quelle parti e riguarda un fatto misterioso avvenuto anni prima e che la casalinga , ormai veramente disperata, aveva rimosso dalla memoria. PERCHE' VEDERLO Perché è un bel thriller come quelli di una volta ...

