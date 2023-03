Le sanzioni Usa fanno ancora male a Huawei. Tonfo degli utili (Di venerdì 31 marzo 2023) Le sanzioni americane alla luce di ragioni di sicurezza nazionale continuano a fare male a Huawei. Il colosso cinese delle telecomunicazioni ha presentato oggi il suo rapporto annuale per il 2022. I numeri raccontano di un importante calo dell’utile, sceso di quasi il 69% rispetto all’anno precedente: l’utile netto del 2022 è stato pari a 35,6 miliardi di yuan (5,2 miliardi di dollari), in forte frenata rispetto al record di 113,7 miliardi di yuan del 2021 (anno della cessione del marchio Honor) ma inferiore anche ai 64,6 miliardi di yuan del 2020. “Nel 2022, un ambiente internazionale difficile e fattori non legati al mercato hanno continuato a pesare sulle attività di Huawei”, ha dichiarato Eric Xu, presidente di turno dell’azienda. Parlando del calo dei profitti, il direttore finanziario Meng Wangzhou, figlia del ... Leggi su formiche (Di venerdì 31 marzo 2023) Leamericane alla luce di ragioni di sicurezza nazionale continuano a fare. Il colosso cinese delle telecomunicazioni ha presentato oggi il suo rapporto annuale per il 2022. I numeri raccontano di un importante calo dell’utile, sceso di quasi il 69% rispetto all’anno precedente: l’utile netto del 2022 è stato pari a 35,6 miliardi di yuan (5,2 miliardi di dollari), in forte frenata rispetto al record di 113,7 miliardi di yuan del 2021 (anno della cessione del marchio Honor) ma inferiore anche ai 64,6 miliardi di yuan del 2020. “Nel 2022, un ambiente internazionale difficile e fattori non legati al mercato hanno continuato a pesare sulle attività di”, ha dichiarato Eric Xu, presidente di turno dell’azienda. Parlando del calo dei profitti, il direttore finanziario Meng Wangzhou, figlia del ...

