Le reazioni di Trump e dei trumpiani. Gli avvocati: "Si consegna martedì" (Di venerdì 31 marzo 2023) Le dichiarazioni di Donald Trump non si sono fatte attendere, dopo che ieri sera il gran giurì del tribunale di Manhattan, a New York, ha votato per la sua incriminazione. L'ex presidente americano parla di "una persecuzione politica e una interferenza al più alto livello nella storia di un’elezione" e si definisce "una persona completamente innocente". Poi si scaglia contro il procuratore distrettuale incaricato, Alvin L. Bragg, definendolo "a disgrace", una vergogna, "un animale, un razzista e un esponente della sinistra radicale". Le sue parole si sovrappongono a quelle della squadra di avvocati che difende l'ex presidente americano: "Non ha commesso alcun crimine", ribadiscono Susan Necheles e Joseph Tacopina in una dichiarazione. Aggiungendo che daranno battaglia in tribunale contro un "processo politico". Ma a fare scudo attorno all'ex ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 31 marzo 2023) Le dichiarazioni di Donaldnon si sono fatte attendere, dopo che ieri sera il gran giurì del tribunale di Manhattan, a New York, ha votato per la sua incriminazione. L'ex presidente americano parla di "una persecuzione politica e una interferenza al più alto livello nella storia di un’elezione" e si definisce "una persona completamente innocente". Poi si scaglia contro il procuratore distrettuale incaricato, Alvin L. Bragg, definendolo "a disgrace", una vergogna, "un animale, un razzista e un esponente della sinistra radicale". Le sue parole si sovrappongono a quelle della squadra diche difende l'ex presidente americano: "Non ha commesso alcun crimine", ribadiscono Susan Necheles e Joseph Tacopina in una dichiarazione. Aggiungendo che daranno battaglia in tribunale contro un "processo politico". Ma a fare scudo attorno all'ex ...

