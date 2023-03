Le possibilità di recuperare gli asteroidi alle proprie funzioni ancestrali e allontanarne i pericoli (Di venerdì 31 marzo 2023) La terra, altri pianeti e ulteriori grandi presenze astrali nel corso dei miliardi di anni sono stati colpiti dagli asteroidi, che da noi e colà hanno formato un gran numero di miniere d’oro, ferro, diamanti, carbone, terre rare che sul nostro pianeta sono state e sono estratte a ritmo frenetico e sono in via di esaurimento. Per esempio il cratere di Chicxulub con un diametro di 180 km nella penisola dello Yucatán (Messico) – ottenuto dall’impatto del noto asteroide, che secondo le teorie dei fisici ispano-statunitensi Luis e Walter Álvarez ha condotto alla scomparsa dei dinosauri – ha formato un grande deposito di rame, diamanti, zirconi, ecc. Lo sviluppo degli esseri umani è destinato a uscire dalla culla della terra, e la continua espansione della civiltà comporta il consumo di enormi risorse. Dopo la Luna, gli asteroidi sono diventati il ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 31 marzo 2023) La terra, altri pianeti e ulteriori grandi presenze astrali nel corso dei miliardi di anni sono stati colpiti dagli, che da noi e colà hanno formato un gran numero di miniere d’oro, ferro, diamanti, carbone, terre rare che sul nostro pianeta sono state e sono estratte a ritmo frenetico e sono in via di esaurimento. Per esempio il cratere di Chicxulub con un diametro di 180 km nella penisola dello Yucatán (Messico) – ottenuto dall’impatto del noto asteroide, che secondo le teorie dei fisici ispano-statunitensi Luis e Walter Álvarez ha condotto alla scomparsa dei dinosauri – ha formato un grande deposito di rame, diamanti, zirconi, ecc. Lo sviluppo degli esseri umani è destinato a uscire dalla culla della terra, e la continua espansione della civiltà comporta il consumo di enormi risorse. Dopo la Luna, glisono diventati il ...

