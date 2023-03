Le notifiche di Whatsapp non emettono alcun suono, 8 modi per risolvere (Di venerdì 31 marzo 2023) È da qualche tempo che trovi notifiche di Whatsapp senza aver sentito alcun suono con la convizione iniziale di non aver perso il momento poi ti rendi conto che in realtà è il telefono che non sempre emette il suono di notifica. È qualcosa di cui mi sono reso conto da qualche tempo ed ora sono riuscito a trovare otto possibili modi di risolvere questo problema. alcune modalità potrebbero essere banali altre meno, è bene provarle tutte prima di arrendersi. Il suono di notifica di Whatsapp è personalizzabile su iPhone e Android e potresti averlo inavvertitamente eliminato o il telefono riceve le notifiche di Whatsapp senza alcun suono per qualche altro ... Leggi su pantareinews (Di venerdì 31 marzo 2023) È da qualche tempo che trovidisenza aver sentitocon la convizione iniziale di non aver perso il momento poi ti rendi conto che in realtà è il telefono che non sempre emette ildi notifica. È qualcosa di cui mi sono reso conto da qualche tempo ed ora sono riuscito a trovare otto possibilidiquesto problema.e modalità potrebbero essere banali altre meno, è bene provarle tutte prima di arrendersi. Ildi notifica diè personalizzabile su iPhone e Android e potresti averlo inavvertitamente eliminato o il telefono riceve ledisenzaper qualche altro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giannifioreGF : Le notifiche di #Whatsapp non emettono alcun suono, 8 modi per risolvere - IsabelleVII : Ho dovuto dire alla tipa delle ripetizioni che non ci sarò lunedì e martedì per i colloqui. Siccome temo si arrabbi… - ItalyITC : Come fa Whatsapp a mandare notifiche se non si avvia all'avvio? - escapewithnello : vedere il nome nelle notifiche (sia whatsapp che insta) e la foto profilo su insta - OdioSuning3 : @diilemmaaa Attivo 24/7 tengo solo whatsapp con le notifiche -