Le mani della ‘ndrangheta sulle aziende in crisi per il Covid: 6 arresti (Di venerdì 31 marzo 2023) Sei persone, presunte appartenenti ad un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di natura economica e che avrebbero agevolato cosche di ‘ndrangheta di Legnano-Lonate Pozzolo (Varese) e Vibo Valentia, sono state arrestate stamani dai finanzieri dei Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria di Varese e Milano, in un’inchiesta della Dda milanese coordinata dai pm Alessandra Cerreti e Silvia Bonardi. Dalle indagini è emerso che i clan avrebbero avuto “interessi ramificati nel settore della sanità lombarda, in relazione alle attività connesse all’emergenza sanitaria da Covid, con particolare riferimento a forniture di materiale sanitario ed esecuzione di tamponi da parte di soggetti a ciò non professionalmente autorizzati”. La presunta associazione per delinquere acquisiva società ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 31 marzo 2023) Sei persone, presunte appartenenti ad un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di natura economica e che avrebbero agevolato cosche didi Legnano-Lonate Pozzolo (Varese) e Vibo Valentia, sono state arrestate stadai finanzieri dei Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria di Varese e Milano, in un’inchiestaDda milanese coordinata dai pm Alessandra Cerreti e Silvia Bonardi. Dalle indagini è emerso che i clan avrebbero avuto “interessi ramificati nel settoresanità lombarda, in relazione alle attività connesse all’emergenza sanitaria da, con particolare riferimento a forniture di materiale sanitario ed esecuzione di tamponi da parte di soggetti a ciò non professionalmente autorizzati”. La presunta associazione per delinquere acquisiva società ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Dicevo: la vera vittima della scandalo #Prisma non è la #Juventus che s'è costruita il patibolo con le proprie mani… - Agenzia_Ansa : 'Le mie mani tremano per via dei farmaci e quindi il ritorno al pianoforte sarà lento. Tuttavia non ho mai smesso d… - fattoquotidiano : Dopo la bocciatura, anche di #Pd e #Azione, della mozione 5s, ora la norma contro le consulenze, come quelle di… - HiKOKITools_IT : Quanti fan del nostre smerigliatrici? Mani in alto ?? Facciamo volare un po di scintille!?? Una gamma completamente r… - radiondadurto : RT @MILinMOV: 'GIU' LE MANI DAL LAMBRETTA' PASSEGGIATA ANTIFASCISTA IL 2 APRILE Dopo l'attacco squadrista della notte del 25 marzo e il pr… -