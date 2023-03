Le contraddizioni dell’India | il Paese in cui il Pil cresce di più

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 31 marzo 2023) Ogni mese il governo indiano deve affrontare un’opportunità che però, ripresentandosi uguale tutte le volte, rischia di trasformarsi in responsabilità. Se non addirittura in un problema complesso. Ogni mese, da qualche anno, un milione di giovani indiani si affaccia sul mercato del lavoro nazionale in cerca di un’occupazione. Un fenomeno molto ampio, che appare fuori scala se paragonato con l’Italia. «Questa è una delle sfide principali per il governo di Narendra Modi, che aiuta anche a capire la grandezza e le potenzialità», dice Marco Missaglia, ricercatore esperto di questioni indiane dell’Ispi, di cui dirige anche la comunicazione e le pubblicazioni. «La situazione demografica è un vantaggio per l’India che oltre a essere ormai ilpiù popoloso al mondo (con 1,4 miliardi di persone a gennaio ha superato la Cina, ndr), è anche molto ...