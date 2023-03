Lazio, nuovo stimolo per la Champions: svelato l’accordo con Lotito (Di venerdì 31 marzo 2023) nuovo accordo tra Claudio Lotito e i giocatori biancocelesti: c’è il patto per la qualificazione in Champions della Lazio Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, Claudio Lotito avrebbe promesso un bonus ai giocatori della Lazio in caso di qualificazione in Champions della squadra di Sarri. Un accordo che dovrebbe solamente essere ratificato e che, nel dettaglio, comporterebbe un pagamento di 2 milioni di bonus da spartire tra i calciatori per motivarli in questo finale di stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 31 marzo 2023)accordo tra Claudioe i giocatori biancocelesti: c’è il patto per la qualificazione indellaSecondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, Claudioavrebbe promesso un bonus ai giocatori dellain caso di qualificazione indella squadra di Sarri. Un accordo che dovrebbe solamente essere ratificato e che, nel dettaglio, comporterebbe un pagamento di 2 milioni di bonus da spartire tra i calciatori per motivarli in questo finale di stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #Lazio, l'accordo con #Lotito per la #ChampionsLeague - fdiviterbo : Il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia: In bocca al lupo al nuovo Presidente della Commissione Agricoltura alla… - lacittanews : Egisto Bianconi commissario straordinario della Asl di Viterbo. Come annunciato, oggi è stato ufficialmente nominat… - farantube : ?Nuovo Video su Youtube ? ?? MONZA LAZIO: Chi Credi Che Vincerà DOMENICA? PRONOSTICO MONZA VS LAZIO ?? - usatoscherma : RT @Sportwelve: Un nuovo articolo (LA LAZIO SCHERMA ARICCIA PRIMA SOCIETÀ DI SCIABOLA E SPADA UNDER 14 DEL LAZIO) è disponibile su https://… -