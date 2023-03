Lazio, lo stipendio di Pellegrini è bassissimo! Ecco il dato dalla semestrale di bilancio (Di venerdì 31 marzo 2023) Per Luca Pellegrini l'amore per i colori biancocelesti è andato ben oltre i soldi. dalla semestrale di bilancio pubblicata ieri della... Leggi su calciomercato (Di venerdì 31 marzo 2023) Per Lucal'amore per i colori biancocelesti è anben oltre i soldi.dipubblicata ieri della...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LALAZIOMIA : Lazio, lo stipendio di Pellegrini è bassissimo! Ecco il dato dalla semestrale di bilancio - RoccoFiorenzo : La Boschi su Luciano Nobili : dobbiamo aiutare Luciano lui è sempre disponibile per il partito . Aiutare fare che ?… - Fonzo3Di : @DrTuitter Inzaghi nelle sue due esperienze ha vinto 6 trofei, ha portato la Lazio agli ottavi di Champions e a lot… - richard_ginori : @napolista Non rinnova con il Napoli perchè vuole aumentare lo stipendio,ma se lo abbassa per andare alla Lazio...ok... - InterAndree : ?? QUESTIONE RINNOVI #Inter : - Francesco #Acerbi: anche con la permanenza di #DeVrij può comunque restare ma l’Int… -