(Di venerdì 31 marzo 2023) Prove tattiche a Formello per la. Sarri deve sciogliere alcuni dubbi per la trasferta di. Uno è quello indove Cataldi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LALAZIOMIA : Lazio, ballottaggio in mediana per Monza. E Hysaj non molla... - Andrea44843535 : @labaro1900 Zielinski non verrebbe mai alla lazio per fare il ballottaggio con luis… - infoitinterno : Lazio. 47 Comuni al voto a maggio, 12 quelli in cui è previsto ballottaggio -

Commenta per primo Prove tattiche a Formello per la. Sarri deve sciogliere alcuni dubbi per la trasferta di Monza. Uno è quello in mediana dove ... L'altroè sulle fasce, in difesa. ...QUI- L'unicoin casariguarda i terzini con Lazzari che al momento sembrerebbe essere in vantaggio rispetto a Luca Pellegrini, unico certo della titolarità sembra essere ...... Caprari e Dany Mota invece lottano, Sarri ritrova Immobile Buone notizie per l'attacco ... Maggiore , prova a scavalcare Bohinen nelle preferenze ma ilresta apertissimo. In difesa ...

Lazio, ballottaggio in mediana per Monza. E Hysaj non molla... Calciomercato.com

Prove tattiche a Formello per la Lazio. Sarri deve sciogliere alcuni dubbi per la trasferta ... ma nell'ultimo mese è stato lui l'equilibratore del centrocampo biancoceleste. L'altro ballottaggio è ...Domenica alle 15.00 la Lazio affronterà in trasferta il Monza di Raffaele ... con l’ex Spal favorito su Luca Pellegrini che parte dietro nel ballottaggio. In mediana sarà impiegato uno tra Vecino e ...